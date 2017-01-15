رئيس جامعة سوهاج يتفقد مزرعتي الإنتاج الحيواني والنباتي

تفقد الدكتور أحمد عزيز ،رئيس جامعة سوهاج ، العمل بمزرعتي الإنتاج الحيواني والنباتي بمقر الجامعة الجديد، حيث شملت الجولة تفقد مزرعة الإنتاج الحيواني والتي تضم ٩٣ رأس ماشية (أبقار وجاموس) للاطمئنان على سلامة سلالات المواشي الموجودة ورصيد الأعلاف الخاص بها.

كما توجه رئيس الجامعة إلى المزرعة النباتية وتابع سير العمل بوحدات الأعلاف الخضراء، ومحصول النخيل ووحدة إنتاج صوبة شتلات الخضر المطعومة التي تزرع على مساحة 360 متر، موضحًا أن هذه الشتلات مطعمة لتقاوم مشاكل التربة من ملوحة والأمراض المختلفة (النيماتودا) وفطريات التربة والتغلب على مشاكلها من ناحية نقص العناصر وعدم وجود مادة عضوية في الأراضي الجديدة حديثة الاستصلاح، من خلال تركيبها مع أصل الصنف لطرح محصول أكبر.

ومن جانبه قال المهندس إسماعيل أحمد مدير المزرعة إن وحدة إنتاج الخضر المطعومة تعد منحة من مشروع حياة التابع للمكتب الإقليمي لمنظمة الأمم المتحدة "اليونيدو"، وتشمل حاليا خمسة أصناف وهي الباذنجان، والفلفل، والطماطم، والخيار والكنتالوب، مضيفاً أن الصوبة تتكون من هيكل، وخلايا ورقية للتبريد، وشفاطات ولوحة كهربائية إلكترونية للقيام بعملية التبريد.



