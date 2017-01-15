أصدر الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها قرارًا بتشكيل لجنة عليا لتطوير الهياكل الوظيفية التنظيمية والإدارية بجامعة بنها "قسم تعليم بنها – المستشفيات الجامعية – فرع الجامعة بالعبور" برئاسة الدكتور جمال سوسة الأستاذ بكلية الطب البيطري المشرف العام على المدن الجامعية وعضوية الدكتور عبدالقادر عبدالكريم الأستاذ بكلية الهندسة بشبرا ومنسق الجودة الإدارية والدكتور كريم الدش المدير الأكاديمي لفرع الجامعة بالعبور والدكتور محمود عبدالرحمن المدرس بقسم إدارة الأعمال بكلية التجارة والدكتور محمد شاكر نائب المدير التنفيذي للمستشفى الجامعي وسامية عبدالحميد أمين عام الجامعة ورفعت نان أمين الجامعة المساعد للشئون الإدارية.



كما تضم اللجنة في عضويتها سعاد محمد مدير عام شئون العاملين وسمير القرش المشرف العام على الشئون المالية والإدارية بفرع الجامعة بالعبور وجمال البدوي مدير عام التنظيم والإدارة ومنى الفرماوي مديرة الشئون المالية والإدارية بالمستشفى الجامعي وسامح حسن أخصائي تطبيق نظم ولوائح وظيفية بشئون العاملين وعبدالعزيز صيام بإدارة التنظيم، وتشكل الأمانة الفنية للجنة من وسام محمد مدير إدارة الحاسب بمركز المعلومات والتوثيق ومحمد أبو السمح أخصائي متابعة بمكتب الأمين المساعد للشئون الإدارية.

وأوضح رئيس الجامعة أن اللجنة تتولى القيام بأعمال دراسة الهياكل الحالية وكيفية تطويرها في ضوء احتياجات الجامعة خلال العشر سنوات القادمة تمشيا مع تحديث الهياكل الإدارية والتنظيمية بجميع مؤسسات الدولة؛ وكذلك دراسة إمكانية الاستفادة من أكبر عدد من العاملين عن طريق إعادة توزيعهم طبقًا لمعدلات الأداء على أن تقدم اللجنة تقريرًا بالتوصيات في نهاية أعمالها خلال 6 أشهر.