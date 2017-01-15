بتكلفة 48 مليون جنيه تنفيذ خط كهرباء بمدينة باريس في الوادي الجديد









أعلن مدير عام التشغيل والصيانة بقطاع كهرباء الوادي الجديد، المهندس مازن رضوان، اليوم الثلاثاء، الانتهاء من تنفيذ وإطلاق التيار الكهربائي في دائرة دخول باريس الجديدة بطول 100 كيلو متر، بتكلفة إجمالية بلغت 48 مليون جنيه، وذلك ضمن أعمال الخطة الاستثمارية الطموحة لقطاع الكهرباء بالمحافظ.





أكد رضوان أنه جرى الانتهاء من تنفيذ لوحة توزيع باريس الجديدة جهد 22 ك. ف . أ، وذلك لتخفيف الأحمال على الشبكة بمركز باريس ومواجهة أحمال فصل الصيف، مؤكدًا استعداد قطاع الكهرباء لفصلالصيف وذلك من خلال تنفيذ عدد من مشروعات الإحلال ورفع الكفاءة وتدعيم الشبكات على مستوى مراكز المحافظة الخمس.





وأضاف أيضًا أنه جرى الانتهاء من تنفيذ مشروع إحلال وتجديد شبكات الجهد المنخفض في عدة قرى ومدن بالهندسات، وذلك بتكلفة إجمالية بلغت 4 ملايين و800 ألف جنيه، ضمن العمليات التي جرتإضافتها للخطة الطموحة خلال عامي 2018/2019، والتي من المقرر أن تنتهي خلال شهر يونيو الجاري.







