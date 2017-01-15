صحة سوهاج تختتم ندواتها التوعوية عن تنظيم الأسرة بجرجا

أعلنت مديرية الصحة بسوهاج عن انتهاء أعمال مبادرة "أيامنا أحلى" بمركز ومدينة جرجا، والتي نظمتها المديرية في الفترة من 24 وحتى 28 أغسطس الجاري بقرى ومراكز المحافظة، وذلك في إطار الحملة القومية لتنظيم الأسرة، برعاية محافظ سوهاج، ووزيرة الصحة والسكان.



وأوضح الدكتورهاني جمعية، وكيل وزارة الصحة بسوهاج، أن المبادرة بدأت بالتوعية بأهمية تنظيم الأسرة، إلى جانب عرض الطرق المختلفة لرعاية الأسرة مشيراً إلى أنه تم تقديم خدمات المبادرة في الوحدة الصحية بقرية العوامر قبلي، ووحدة قرية المحاسنة، موضحاً انها شملت 3 وحدات بالتبادل اليومي إلى جانب ثلاث عيادات متنقلة " تنظيم أسرة، ومشورة، ومتابعة حمل" .

وأشار " جميعة " إلى دور الرائدات الريفيات فى الدعاية المسبقة لجذب المنتفعات لتنظيم الأسرة، ودور الطبيبات في تقديم الخدمات الطبية المتنوعة ، لافتًا إلى أنه قد تم تحديد مسمى لكل يوم من أيام الندوة والتي كان من أبرزها " كلام رجالة "و "نظمتي ، وشعار " أسرتنا مثالية " بالإضافة إلى شعار "حماتي حياتي" للحموات، و "همسة لصحتك" لربات البيوت فى سن الإنجاب.

وأضاف وكيل وزارة الصحة أنه قد تم مناقشة العديد من الموضوعات المتعلقة بتنظيم الأسرة منها " مشاركة الرجل الإيجابية للزوجة في تنظيم الأسرة "، والمباعدة بين الولادات، وخطورة تكرار الحمل، وأضرار الحمل المتقارب والمبكر، بالإضافة إلى أهمية تنظيم الأسرة ومردودها على صحة الأم والطفل، كما تم الرد على الشائعات الخاصة بوسائل تنظيم الأسرة، وأضرار الزواج المبكر، وختان الإناث، وشرح وسائل تنظيم الأسرة طويلة وقصيرة المدى، وتقديم المشورة للمقبلين على الزواج، وكذلك دور الشباب في التوعية بتنظيم الأسرة،ومرحلة المراهقة، وخطورة التسرب من التعليم



