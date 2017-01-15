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بتكلفة 3.5 مليون جنيه تطوير محطة مياه الشرب بالفرافرة في الوادي الجديد

بتكلفة 3.5 مليون جنيه تطوير محطة مياه الشرب بالفرافرة في الوادي الجديد

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 انتهت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفرافرة بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الإثنين، من تنفيذ مشروع تطوير محطة تنقية مياه الشرب بالمركز، بتكلفة 3.5 مليون جنيه. 

 أكد رئيس مركز الفرافرة، اللواء محمد الفحام، أن المحطة دخلت الخدمة بالفعل لتنقية مياه الشرب من الشوائب، في ظل اعتماد المحافظة على الآبار الجوفية كمصدر وحيد لمياه الشرب. 

 وعلى جانب آخر، أضاف الفحام أن المركز يواصل حاليًا تنفيذ خطة دعم مرفق الكهرباء بتكلفة 2.2 مليون جنيه، ضمن خطة التنمية المحلية الموحدة للمركز للعام المالي 2019\2020.


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