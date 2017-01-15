محافظ الجيزة يشهد نهائى دورى مراكز الشباب بالمحافظة

شهد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة فعاليات نهائى دورى مراكز الشباب بالمحافظة فى النسخة السابعة له وذلك بنادى الترسانة بميت عقبه والتى حقق خلالها فريق مركز شباب أبو النمرس لقب بطولة دوري مراكز الشباب على مستوى محافظة الجيزة بالفوز علي نظيره مركز شباب البليدة بنتيجة 4 / 3 بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بتعادل الفريقين 1/1 في المباراة التي اقيمت بينهما بملعب نادي الترسانة.



وقد سلم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة كأس البطولة لفريق مركز شباب ابو النمرس الذي تأهل الى المرحلة النهائية من البطولة (دور الـ 32 ) بعد فوزه.

وخلال اللقاء اشاد محافظ الجيزة بالاداء الرياضي المتميز للاعبين متمنياً لكافة الفرق دوام التوفيق لما للرياضة من اهمية فى بناء وتنمية القدرات البدنية والذهنية للشباب .

حضر المباراة الدكتور أحمد عبدالوكيل مدير مديرية الشباب والرياضة بالجيزة والمندوه الحسينى رئيس منطقة الجيزة لكرة القدم وطارق سعيد حسانين رئيس نادى الترسانة وعدد من أعضاء مجلس النواب . وعقب المباراة قام وزير الشباب والرياضة ومحافظ الجيزة بتكريم عدد من الرموز الرياضية بمحافظة الجيزة وتوزيع الميداليات على أصحاب المراكز الثلاثة الأولى وتسليم درع الدورى لكابتن فريق أبوالنمرس وسط أجواء إحتفالية من جمهور ولاعبى الفريق وجهازهم الفنى والإدارى .



