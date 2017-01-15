محافظ الأقصر يتفقد أعمال رصف بعض الطرق والشوارع الداخلية للمدينة

تفقد المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر أعمال الرصف الجارية بشوارع مدينة الأقصر، وقد رافقه خلال جولته في شوارع مدينة الأقصر اللواء دكتور عماد أبوالعزايم السكرتير المساعد والمهندس أسعد مصطفى مدير عام مديرية الطرق والنقل والمشرف على المشروعات الهندسية بالمحافظة.

وخلال جولته تفقد ألهم أعمال الرصف التي تجرى على قدم وساق بشارع الـ 25، موجهًا بسرعة استكمال أعمال البلدورات وتركيب البلاط والأرضيات واستكمال الجزيرة بمنتصف الشارع والاهتمام بأعمال التجميل والتشجير.

كما تفقد المحافظ أعمال الرصف التي انتهت بشارع سيالة بدران مرورًا بوحدة المرور ثم منطقة الصياغ ثم شارع شل انتهاء بالتقاطع مع شارع النزهة.

ووجه المحافظ بالانتهاء من رصف شارع المرور بنجع الخطباء والشارع المؤدى إلى مدرسة الأقباط الكاثوليك حفاظًا على أرواح التلاميذ، مشددًا على الاهتمام بمستوى النظافة، لافتًا إلى أن أي مواطن سيلقى قمامة بالشارع سيقوم بدفع غرامة فورية، كما وجه بسرعة استكمال أعمال الترميمات للأرصفة بشارع النزهة وسرعة استكمال أعمال رصف منطقة أبو الجود وكذلك أعمال تطوير ميدان أبو الحجاج.







