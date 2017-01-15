"طب بنها" تعقد ندوة تثقفية عن أورام الثدي بالتعاون مع الكنيسة

عقدت كلية طب بنها اليوم الثلاثاء ندوة تثقفية لخادمات الكنيسة الأرثوذكسية المتطوعات لدعم العمل الاجتماعي والتطوعي وسيدات المجتمع، وذلك في إطار دعم المبادرات الرئاسية للتوعية المجتمعية للكشف المبكر عن أمراض سرطان الثدي، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي والدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها والدكتور مصطفى القاضي عميد كلية طب بنها.



يذكر أن البرنامج الرئاسي للكشف المبكر عن أورام الثدي يستهدف السيدات من سن 30 إلى 40 عام من خلال الفحص الإكلينيكي، حيث يقوم فريق عمل كامل من أساتذة الأورام بتدريب المتطوعات على كيفية الكشف المبكر عن أورام الثدي، وتدريب السيدات غير المتعلمات في قرية فرسيس على الفحص الذاتي لأنفسهن، وسيتم منح المتطوعات شهادة معتمدة من جامعة بنها و كلية الطب والبرنامج القومي لصحة المرأة.

ومن جهته، أعرب "القاضي" عميد طب بنها عن سعادته بهذا الدعم والتعاون من سيدات الكنيسة الأرثوذكسية اللاتي حرصوا على التطوع والمشاركة المجتمعية، مشيدًا بالجهود المبذولة من أجل القضاء على أورام الثدي.

حضر الندوة الدكتور مصطفى القاضي عميد طب بنها والدكتورة إيمان البيطار وكيل الكلية للدراسات العليا والدكتورة راندا مصطفى وكيل الكلية لخدمة المجتمع وشئون البيئة والدكتور محمد جودة وكيل الكلية لشئون الطلاب والدكتور عمر شريف عمر منسق البرنامج القومي لصحة المرأة، بالإضافة إلى فريق كامل من هيئة تمريض بنها.