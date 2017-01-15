أوقاف الفيوم تطلق قوافل دعوية تجوب قرى ونجوع المحافظة

أطلقت مديرية أوقاف الفيوم هذا الأسبوع أكثر من مائتي قافلة دعوية متحركة وثابتة جابت جميع ربوع ونجوع وقرى المحافظة والتي تم خلالها استعراض عدد من الدروس المستفادة من هجرة النبى ( صلى الله عليه وسلم ) .



حيث تم التأكيد على أن الهجرة النبوية الشريفة تُعد انطلاقة جديدة لبناء الدولة ، وكيف أن الهجرة لا زالت قائمة حتى الآن من خلال التحول الإيجابي نحو الأفضل والأحسن، كالتحول من البطالة والكسل إلى الجد والعمل والإتقان , ومن الأنانية والعصبية الجاهلية إلى الإيثار والإخاء الإنساني الصادق.



