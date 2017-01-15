أوقاف الفيوم تطلق قوافل دعوية تجوب قرى ونجوع المحافظة

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أطلقت مديرية أوقاف الفيوم هذا الأسبوع أكثر من مائتي قافلة دعوية متحركة وثابتة جابت جميع ربوع ونجوع وقرى المحافظة والتي تم خلالها استعراض عدد من الدروس المستفادة من هجرة النبى ( صلى الله عليه وسلم ) .
حيث تم التأكيد على أن الهجرة النبوية الشريفة تُعد انطلاقة جديدة لبناء الدولة ، وكيف أن الهجرة لا زالت قائمة حتى الآن من خلال التحول الإيجابي نحو الأفضل والأحسن، كالتحول من البطالة والكسل إلى الجد والعمل والإتقان , ومن الأنانية والعصبية الجاهلية إلى الإيثار والإخاء الإنساني الصادق.
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