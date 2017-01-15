سكرتير عام المنوفية: حصر الأراضى والممتلكات الحكومية بالمحافظة

عقد اليوم الدكتور أيمن مختار السكرتير العام للمحافظة اجتماعًا لمناقشة ومتابعة أعمال لجان حصر جميع الأراضى والممتلكات الحكومية على مستوى مدن ومراكز المحافظة ، وذلك بحضور المستشار القانونى للمحافظة ، وممثل وزارة التنمية المحلية ، ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء، ومديري مديريات الخدمات بنطاق المحافظة، ومدير إدارة أملاك الدولة بالديوان العام ، ومديرى إدارات التخطيط وأملاك الدولة بمراكز المدن.



حيث وجه السكرتير العام بحصر جميع أملاك الدولة وممتلكات المحافظة المؤجرة والغير مؤجرة وإعداد ملف خاص بها في كل مديرية ومركز ومدينة، مشدداً على سرعة الانتهاء من الحصر في أسرع وقت ممكن وذلك لتحقيق أقصى استفادة للمحافظة بما يعود بالنفع ويصب في مصلحة المواطن ، مشيراً الى ضرورة التنسيق والتعاون بين كافة الجهات المعنية لحصر كافة الأراضى والممتلكات للإستفادة منها في المشروعات القومية للمحافظة وتحقيق المنفعة العامة والصالح العام.

وقد أكد السكرتير العام على أن أراضي أملاك الدولة تعتبر أحد الأصول التي تدعم جهود التنمية ، لافتاً إلى أن الدولة تهدف في المقام الأول إلى تحقيق المنفعة العامة وتوفير احتياجات المواطنين.



