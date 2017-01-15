تحصين 6700 رأس ماشية بالحملة القومية ضد الحمى القلاعية ‎بالوادي الجديد

أكد الدكتور ناجي محمد عوض ،مدير عام الطب البيطري بالوادي الجديد، أن المديرية قامت بتحصين 6700 رأس ماشية وأغنام خلال أول أربعة أيام من انطلاق الحملة القومية لتحصين الثروة الحيوانية ضد مرض الحمى القلاعية.



مضيفا أن هناك أكثر من 25 طبيبا يشاركون في الحملة والتي تباشر عملها في المزارع والحقول المنتشرة على مستوى القرى والمدن خاصة في المناطق البعيدة والنائية، والتي تستهدف كافة المناطق وذلك على مدار شهر كامل.

وقال الدكتور عوض، إن اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، وجه بتوفير الدعم اللازم لإنجاح الحملة والتنسيق مع كافة الجهات المعنية لتوعية المواطنين وأصحاب الماشية بأهمية التحصين في حماية الحيوانات والحفاظ عليها

لافتاً أنه تم تحصين 1706 رؤوس ماشية خلال يومين في الوادي الجديد مطالباً المواطنين بسرعة الاستجابة للفرق البيطرية المنفذة للحملة، وتحصين الماشية، والالتزام بكافة تعليمات وإرشادات لجان الفرق البيطرية، من أجل القضاء على مرض الحمى القلاعية، والحفاظ على الثروة الحيوانية



