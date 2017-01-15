الانتهاء من 70% من خطة مشروعات الطرق الداخلية بالوادي الجديد

أعلن المهندس محمد عبد الله مدير عام الطرق بالوادي الجديد اليوم الإثنين، أنه تم الانتهاء من تنفيذ ٧٠ ٪ من خطة مشروعات الطرق المقررة للعام المالي الحالي 2018/ 2019

وأوضح عبد الله، أنه يجري حاليا البدء في أعمال إنشاء الممشى السياحي بمدينة موط بمركز الداخلة والمقرر الانتهاء منه خلال شهر من الآن، كما تم الانتهاء من عمل مصدات أمام قسم شرطة الداخلة تمهيدا لفتح الطريق أمام المارة، مشيرا إلى أنه تم الانتهاء من رفع الرمال بعدد من الطرق المعرضة للرياح بمركز الخارجة ومنها طريق المطار والسبط وجناح 3 وجناح البلد وطلعت ضرغام وبئر 10

ولفت عبد الله، إلى أنه يجرى أيضا القيام بأعمال ترميمات لبعض الطرق الداخلية نتيجة أعمال الحفر أو التكسير التي تمت بها، وذلك حفاظا على المظهر الحضاري داخل الأحياء ومنع وقوع الحوادث، مضيفا أن المديرية ستقوم بتحرير محاضر لكل من يتسبب في تلف الاسفلت أو تكسير الطريق العام بدون الحصول على تصريح مسبق من مديرية الطرق.







