محافظ المنيا ينعي شهيد الواجب الوطني ابن مركز ملوي

نعى اللواء قاسم حسين، محافظ المنيا، ببالغ الحزن والأسى، شهيد الواجب الوطني المجند محمد محمود سيد، من أبناء القوات المسلحة، والذي استشهد بشمال سيناء، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله الصبر والسلوان.

وأناب المحافظ، اللواء وجدى زقزوق، رئيس مركز ومدينة ملوي، لحضور الجنازة التي خرجت من المسجد الكبير بالقرية، بحضور العقيد وفقي سعد حسن المستشار العسكري للمحافظة، شارك فيها أهالي مركز ملوي لتشييع جثمان الشهيد إلى مثواه الأخير بمسقط رأسه بقرية ديروط أم نخلة، التابعة لمجلس قروي دروة بمركز ملوي.

وأكد المحافظ إن العمليات الإرهابية لن تزيد الشعب المصري إلا تماسكًا وقوة لمواجهة الإرهاب الأسود واقتلاع جذوره، مشيرًا إلى قوة إرادة وعزيمة الشعب المصري ووقوفه صفًا واحدًا خلف قيادته السياسية وجيشه العظيم، وجهاز الشرطة القوي، لحفظ أمن واستقرار الوطن ومواجهة الإرهاب في الداخل والخارج.



