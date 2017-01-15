احتفالية بعنوان"زهرة الحياة" لتنشيط السياحة بمعبد سيتي الأول بسوهاج

شهد المهندس طارق الوراقي،السكرتير العام المساعد لمحافظة سوهاج، نيابة عن محافظ سوهاج، احتفالية بعنوان"زهرة الحياة" أمام معبد سيتي الأول بعرابة أبيدوس بالبلينا، والذي نظمه قصر الثقافة بسوهاج، لتنشيط السياحة.

جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج، والعقيد أحمد رفعت مفتش السياحة والآثار بمنطقة وسط الصعيد، وجلال أبو الدهب مدير فرع ثقافة سوهاج، وعامر عوض رئيس مركز ومدينة البلينا، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبيه والأمنية، وطلاب الجامعة، وأهالي المحافظة.

بدأت الاحتفالية بالسلام الوطني، تلاها فقرات فنية للسيرة الهلالية قدمتها فرقة سوهاج للآلات الموسيقية، تلاه عرض المزمار البلدي والتحطيب، ثم عرض لفرقة سوهاج للموسيقى العربية، وعرض آخر لفرقة سوهاج للفنون الشعبية، كما تم عرض فيلم تسجيلى عن المعبد.

الجدير بالذكر أن معبد سيتي الأول في سوهاج يعد من أشهر المعابد الأثرية في صعيد مصر، ‎شَيده الملك سيتي الأول، ثاني ملوك الأسرة التاسعة عشر، في سنة 1313 قبل الميلاد، وأكمل بناءه ابنه رمسيس الثاني في سنة 1304 قبل الميلاد والذي ينتمي للأسرة التاسعة عشر، و‎أُقيم معبد سيتي الأول على شكل حرف «L» على مساحة قاربت 10 افدنه، ويوجد بالمعبد فنائين، الأول به 14 عامود، ثم بهو به 24 عامود، ويحتوي على 7 حجرات، وهو معبد جنائزي وضع داخل سور شامل، ويقع خلف المعبد مبنى الأوزريون .



