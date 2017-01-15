تعمير الوادي الجديد ينتهي من إقامة 216 وحدة بمشروع الإسكان الاجتماعي

أعلن جهاز تعمير الوادي الجديد، اليوم الأحد، عن انتهاء الجهاز من مشروع الإسكان الاجتماعي بمركز الفرافرة، حيث تم الانتهاء من إقامة وتشطيب 216 وحدة سكنية بمدينة الفرافرة، بتكلفة 30.18 مليون جنيه، بتمويل من قطاع التشييد والعلاقات الخارجية بوزارة الإسكان، وبذلك يكون أنهي جهاز التعمير بالوادي الجديد، جميع مشروعات الإسكان الاجتماعي بمراكز المحافظة الخمسة

وأوضح اللواء مهندس أيمن عبد المنعم، رئيس الجهاز أن المشروع تضمن إقامة 9عمارات سكنية بواقع 6 طوابق للعمارة الواحدة، بإجمالي 24 وحدة سكنية للعمارة السكنية الواحدة، مساحة الوحدة السكنية 90 مترًا مربعًا، شاملة المرافق وتنسيق موقع المشروع، كما أن الجهاز بصدد تسليم المشروع للوحدة المحلية لمركز الفرافرة ومديرية الإسكان تمهيداً لتسليمه للمنتفعين.



