استمرار امتحانات جامعة المنيا حتى ـ27 يونيووإعلان النتائج أول يوليو

تستكمل جامعة المنيا امتحانات الفصل الدراسي الثاني بكلياتها والتي بدأت أعمالها للكليات العملية السبت الماضي عقب إجازة عيد الفطر المبارك، وذلك وفقًا للجداول الامتحانية المعلنة مسبقاً بالكليات والتي من المقرر أن تنتهي في السابع والعشرين من يونيو الجاري.



وأوضح الدكتور مصطفى عبد النبي عبد الرحمن رئيس الجامعة، أنه جاري أعمال الكنترولات من التصحيح والرصد، لافتاً إلي أنه سيتم بدء إعلان النتائج على الطلاب أول يوليو القادم، ومؤكدًا أن الجامعة راعت منذ بدء الامتحانات توفير الأجواء الملائمة للطلاب لأداء امتحاناتهم وتوفير الأطقم الطبية، وتوفير كاميرات المراقبة، والتشديد على الملاحظين والمراقبين بالحفاظ على هدوء اللجان ومنع حدوث أية حالات غش أوأعمال شغب تعرقل سير العملية الامتحانية.