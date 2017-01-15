محافظ أسيوط يسلم 10 عقود تقنين جديدة لواضعي اليد بـ 6 مراكز

سلم اللواء جمال نورالدين محافظ أسيوط اليوم 10 عقود تقنين أراضي أملاك دولة للمستفيدين من المواطنين واضعي اليد على تلك الاراضي مؤكدًا أن ملف تقنين أراضي الدولة من الملفات الهامة التي تعمل فيها المحافظة بشكل مستمر وعن طريق منظومة عمل وخطة وبرنامج زمني مشيرا إلى تسريع وتيرة العمل وتسهيل الاجراءات للمواطنين المتقدمين للتقنين في إطار الدفع بجهود الحكومة في هذا الشأن وطبقاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وأوضح المحافظ - خلال الاحتفالية التى أقيمت بديوان عام المحافظة بحضور المهندس نبيل الطيبي سكرتير مساعد المحافظة ورؤساء المراكز والاحياء – إنه تم تسليم العقود لواضعي اليد في 6 مراكز هي أبوتيج وأسيوط والبداري وحي شرق مدينة أسيوط وديروط والغنايم وفقًا لقرار مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2017 والمختص بتنفيذ بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة والمنصوص عليها بالأحكام المنفذة للقانون رقم 144 لسنة 2017 وذلك وطبقا للإجراءات الخاصة بمنظومة التقنين واسترداد أملاك الدولة "حق الشعب" .

وأشار الى إستكمال الموضوعات الخاصة بالفحص والمعاينة والتقييم الفني والتثمين لباقي الطلبات المقدمة من المواطنين بالإضافة إلي حصر الأصول غير المستغلة التابعة للم



