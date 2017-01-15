وكيل وزارة الصحة بالشرقية يتابع المبادرة الرئاسية للكشف عن ضعف السمع

توجه الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية للمراكز الطبية بمدينة العاشر من رمضان لمتابعة المبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن ضعف وفقدان السمع للأطفال حديثي الولاده بعد الانطلاقة القوية لها صباح اليوم بجميع مراكز ومدن محافظة الشرقية ، وتفقد وكيل الوزارة سير العمل بالمبادرة وتابع خطوات الفحص للأطفال من عمر يوم وحتي ٢٨ يوم من خلال الأجهزة السمعية والتأكد من التدريب الجيد للفرق الطبية علي برنامج قياس السمع ، والتسجيل الطبي لمتلقي الخدمة وإدخال البيانات بشكل دقيق.

كما تفقد وكيل الوزارة سير العمل بالمركز الطبي بالحي العاشر ، وخدمات الرعاية الأولية المقدمة بالمركز ، ومؤشرات الأداء ، وخدمات طب الأسنان بالعيادة التي قدمت الخدمة لعدد ٢١ مريض حتي وقت الزيارة ، كما وجه مديرة الإدارة الصحية بالعاشر من رمضان بإجراء بعض أعمال الصيانة بالمركز ، وسرعة إستكمال ملفات التامين الصحي الشامل للمترددين تمهيداً لتفعيل منظومة التأمين الصحي الشامل بالشرقية.



