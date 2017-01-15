محافظ المنيا يلتقي بالمواطنين خلال جولته بكورنيش النيل وشارع مصر

أجرى اللواء قاسم حسين محافظ المنيا جولة تفقدية بمنطقة كورنيش النيل وشارع مصر، وذلك عقب انتهاء مباراة المنتخب الوطني في افتتاح بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، والتي انتهت بفوز المنتخب الوطني على منتخب زامبيا بهدف واحد مقابل لاشى.

وخلال جولته التقى المحافظ بعدد من المواطنين، حيث تبادل معهم التهنئة بفوز المنتخب الوطني، متمنيًا لهم دوام التوفيق والفوز في المباريات القادمة والحصول على كأس البطولة وإدخال الفرحة على قلوب المصريين.

وأشاد المحافظ بروعة تنظيم حفل افتتاح البطولة والذي أبهر العالم وأثبت قدرة المصريين على عبور كافة الصعاب والتحديات، موجهًا التحية لجميع من شارك في إنجاح هذا الحفل وإخراجه بشكل متميز.

كان المحافظ قد تابع افتتاح بطوله كأس الأمم الإفريقية مع أهالي المحافظة بالمسرح الروماني على كورنيش النيل، مشيرًا إلى أنه قد تم تخصيص شاشات لعرض مباريات البطولة بحوالي 90 مركز شبابي، وشاشتين عملاقتين بالمسرح الروماني، وكذلك شارع مصر على كورنيش النيل.



