جامعة المنيا تحصد ذهبية وفضية في أسبوع متحدي الإعاقة الثاني بالمنوفية

حصلت جامعة المنيا على الميدالية الذهبية في مسابقة الشطرنج على مستوى الجامعات المصرية المشاركة في أسبوع شباب الجامعات الثاني لمتحدي الإعاقة والذي تنظمه جامعة المنوفية خلال الفترة من 1إلى 6 من سبتمبر الجاري تحت شعار "بنكمل بعض" وذلك بمشاركة أكثر من 1500 طالب، برعاية من الدكتور خالد عاطف عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العالمي.

وقال الدكتور مصطفى عبد النبي رئيس جامعة المنيا أن الجامعة شاركت بطلابها من متحدي الإعاقة للمنافسة في جميع الأنشطة المتنوعة المُقامة بفعاليات الأسبوع، لافتًا إلى أنه في مسابقة الشطرنج حصل الطالب مصطفى محمد عبد الباري، بكلية الطب البيطري بالجامعة على المركز الأول بعد خوضه لثمان جوالات وفوزه على منافسه الأخير بجامعة الأسكندرية، كما حصلت الجامعة على المركز الثاني والميدالية الفضية في مسابقة السباحة والذي مَثَّلَ الجامعة فيها الطالب وليد جلال بكلية التربية.

هذا وتُنافس الجامعة مساء اليوم في مسابقة كرة الجرس، وتستكمل غدًا في مسابقة الطالب والطالبة المثاليين.



