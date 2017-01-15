رئيس جامعة سوهاج يتفقد وحدة الحالات الحرجة بالمستشفي الجامعي

تابع الدكتور أحمد عزيز عبد المنعم رئيس جامعة سوهاج، أعمال التطوير في قسم الأطفال بالمستشفى الجامعي، يرافقه الدكتور حسان النعماني عميد كلية الطب البشري والدكتور حمدي سعد مدير المستشفى والدكتور مصطفي أبو سديره رئيس قسم الأطفال.

وخلال جولته تفقد رئيس الجامعة وحدة علاج الحالات الحرجة للأطفال بمبنى الأورام، والتي يتم تجهيزها دعمًا من مؤسسة بنك مصر بمبلغ 11 مليون جنيه، حيث تحتوي الوحدة على 3 قاعات تتسع لعدد 27 سرير، وتشمل وحدة عناية قلب للأطفال المركزة، ووحدة مناظير الأطفال، بالإضافة إلي وحدة علاج حالات التسمم وحالات أمراض الجهاز المناعي.

كما تفقد رئيس الجامعة أعمال تطوير وتجهيز وحدة الغسيل الكلوي للأطفال، التي سيتم تزويدها بعدد 16 ماكينة غسيل كلوي وغرفة عنايه مركزة لمتابعة الحالات الحرجة للأطفال، بتكلفة 16 مليون و 871 الف جنيه دعمًا من مؤسسة البنك التجاري الدولي "CIB".

كما تفقد ايضًا خلال مرضى وحدة علاج السكتة الدماغية وعناية أمراض الصدر، واطمئن على تقديم أعلى مستوى من الرعاية الصحية لهم.

ووجه رئيس الجامعة خلال جولته بسرعة الانتهاء من التجهيزات، وبدء العمل في وحدة الغسيل الكلوي للأطفال بأسرع ما يمكن، وذلك للبدء في تشغيلها في أقرب وقت لتقديم كافة الخدمات بصورة أسرع وأفضل لمرضي الأطفال المترددين على المستشفى الجامعي من محافظات الصعيد المختلفة.



