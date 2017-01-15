جمعية الأورمان تنظم قافلة طبية بمركزي المنيا وديرمواس

صرح اللواء ممدوح شعبان مديرعام جمعية الأورمان أنه استكمالًا لأنشطة الـجمعية في مجال تقديم خدمات طبية عالية الجودة ومجانية، لشرائح غير القادرين بمحافظة المنيا، وتحت رعاية اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، نظمت جمعية الأورمان قافلة طبية بمستشفى المنيا الجامعي.



أكد شعبان أنه تم توقيع الكشف الطبي على مرضى قرية صفط الغربية مركز المنيا من فحوصات، وأشعة، وتحاليل طبية لازمة بالمجان مع تحمل الجمعية نفقات انتقال المرضى ذهابًا وعودة، وصرف العلاج الدوائي لمن يحتاج، وإجراء عمليات جراحات العيون المختلفة منها: المياه البيضاء، والمياه الزرقاء، وجراحات الشبكية، وزرع القرنية، وجميع عمليات القلب.

كما أشار إلى أن الجمعية تنظم، اليوم الثلاثاء، بقرية أباظه مركز ديرمواس معرض للملابس الجديدة، والأحذية لتوزيعها علي الأسر الأكثر احتياجًا بالمجان، وانه سيتم توزيع الملابس والأحذية على الأهالي بما يتوافق مع احتياجاتهم.

يأني المعرض في إطار جهود جمعية الأورمان المستمرة لدعم شرائح غير القادرين في قرى ونجوع ومدن محافظة المنيا، وأن الجمعية تولي اهتماًمًا كبيرًا بالأسر الأولى بالرعاية، حيث أن المستفيد من هذه المعارض هم غير القادرين من الأرامل والمطلقات والأيتام ومحدودي الدخل.