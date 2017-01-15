محافظ مطروح يتفقد الشواطئ ليطمئن على الخدمات المقدمة للمواطنين

قام اللواء مجدى الغرابلى محافظ مطروح ، اليوم الجمعة بتفقد شاطئ روميل ومنطقة باب البحر للاطمئنان على الخدمات المقدمة للمواطنين والمصطافين يرافقه المهندس تامر سعيد السكرتير العام والمهندس احد الاسكندرانى رئيس مدينة مرسى مطروح ومديرى المديريات والادارت المعنية



حيث وجه المحافظ بدراسة مقترح عمل موقف انتظار للسيارات داخل شاطئ روميل وتمهيده لمنع تكدس السيارات بالمدخل ، والحفاظ على النظافة العامة وسرعة تجهيز الحمامات وتوفير المياه اللازمة لها من خلال شركة مياه الشرب والصحى .كذلك إلتزام أصحاب التراخص بمسئولية الحفاظ على نظافة الاماكن الخاصة بهم بالشاطئ

كما وجه محافظ مطروح بسرعة تمهيد شارع باب البحر المؤدى الى محطة الصرف الصحى استعداا لرصفه خاصة بعد الاطمئنان على انتهاء اعمال شركة مياه الشرب والصرف الصحى هناك ، موجها لمجلس مدينة مرسى مطروح باعادة استغلال و تطوير حديقة باب البحر وتشجيرها وإنارتها لاستقبال المواطنين .مع التأكيد على تكثيف اعمال النظافة

كما تفقد محافظ مطروح المنطقة المقترحة لعمل مشروع شارع مصر لتوفير أماكن لمشروعات الشباب المتقدمين للمشروع مع تذليل كافة العقبات وازالات الاشغالات بالمنطقة .، كذلك التأكيد على إلتزام اصحاب العقارات المحيطة بقرار الالتزام باللون الموحد مع مسئولية رؤساء الاحياء بمتابعة التنفيذ وقطع المرافق عن اصحاب العقارات غير الملتزمة حفاظا على المظهر الحضارى ومنع العشوائية



