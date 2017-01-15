محافظ الوادي الجديد يدعم المدرسة الزراعية بالخارجة بـ 5 صوب زراعية

قرر اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد دعم المدرسة الثانوية الزراعية بالخارجة بـ 5 صوب زراعية لزراعة وإنتاج الخضروات، وإنشاء منافذ لبيع منتجات الصوب للمواطنين.



جاء ذلك خلال تفقد المحافظ لمشروع الصوب الزراعية التي تمت إنشائها بالمدرسة، وعددها 3 صوب لإنتاج الخضروات ، وتحقيق الاكتفاء الذاتي منها، وتدريب وتأهيل الطلاب على أساليب الزراعة الحديثه.

فيما وجه الزملوط بسرعة الانتهاء من خطة زراعة ملاعب مدارس المحافظة بالنجيلة لإضفاء مظهر جمالي لها، وكذلك زراعة المساحات غير المستغلة بالنخيل.



