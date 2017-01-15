زراعة الفيوم: توفير كافة مستلزمات الإنتاج والأسمدة المدعمة بالجمعيات

عقد المهندس حسن جودة ،وكيل وزارة الزراعة بالفيوم، اجتماعاً موسعاً بقاعة الإرشاد الزراعي بالمديرية ورؤساء مجالس الجمعيات الزراعية ومديري إدارت التعاون بالمراكز وذلك بمشاركة بعض رؤساء الجمعيات المشتركة بحضور المهندس محمود حسن مدير عام الشؤون الزراعية والمهندس عزت قنديل مدير عام التعاون الزراعي.



حيث تم استعراض كميات الأسمدة المتوفرة بالجمعيات الزراعية فيما طالب وكيل الوزارة الجميع بضرورة الوقوف بجانب المزارعين وتوفير كافة مستلزمات الإنتاج بالجمعيات مع مراعاة توفير الأسمدة المدعمة على مدار الموسم بالكامل.

كما أوصى وكيل الوزارة بضرورة حسن معاملة المزارعين وتذليل العقبات مضيفاً أنه بالنسبة للجمعيات التي لايوجد بها سوى مخزن واحد سيتم تأجير مخازن على حساب الجمعية وذلك لاستيعاب كميات الأسمدة لضمان عدم وجود عجز بالأسمدة فضلاً عن سرعة تحصيل تكاليف مقاومة القطن عن عام 2018 وعدم صرف أي أسمدة إلا بعد سداد تكاليف مقاومة القطن وتكون مسئولية التحصيل لمجالس الإدارة ومفتش التعاون ومدير الجمعيات مسئولية متضامنة من أجل تحصيل المال العام وحتى لايؤثر هذا الدين على صرف الأسمدة للمدين.