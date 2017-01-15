طلاب الثانوية العامة يستكملون فرحتهم في ثاني أيام الامتحانات بالوادي

عمت حالة من الفرحة على طلبة وطالبات الثانوية العامة بالوادي الجديد، اليوم الإثنين، عقب انقضاء مادة الاقتصاد والتي انتهت في العاشرة والنصف من صباح اليوم، ورغم تلقي وجود بعض الشكاوى من مادة الإحصاء، أعلنت غرفة عمليات امتحانات الثانوية بالمحافظة، هدوء الأوضاع داخل لجان الامتحانات، بجميع مدن ومراكز المحافظة في امتحان مادتي الاقتصاد والإحصاء.وأكد مصدر بغرفة العمليات أن الامتحانات بدأت في موعدها في الساعة التاسعة صباحًا، بحضور رؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين، وسط تشديدات أمنية غير مسبوقة



هذا وقد حرص أولياء الأمورعلى التواجد أمام اللجان لمرافقة أبنائهم وبثالطمأنينة فيهم بالرغم من أن مادتي الاقتصاد والإحصاء لا تضاف للمجموع وتعتبر مادة مكملة.







