وزير الأوقاف يعلن حزمة تيسيرات جديدة لأصحاب الورش بمدينة الحرفيين

أعلن وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، عقب تأديته صلاة الجمعة الماضية، بمسجد الميناء الكبير بمدينة الغردقة برفقة محافظ البحر الأحمر اللواء عمرو حنفي عن حزمة تيسيرات لأصحاب الورش بمدينة الحرفيين.

أشار وزير الأوقاف إلى أنه في حالة التعاقد بنظام التقسيط فسيتم الإعفاء من الفوائد إذا تم سداد 50 % مقدم من سعر الوحدة، والتقسيط على 3 سنوات فقط، وحال التقسيط على 10 سنوات سيتم تطبيق فائدة البنك المركزي المتناقصة المطبقة وقت التعاقد.

وكشف الوزير عن منح أول 50 متعاقد يتم ترشيحهم من قبل المحافظة، عدد من الميزات أبرزها؛ خصم 20 % من السعر النهائي لتمليك، أو إيجار الوحدة، إضافة إلى منح أول 50 ورشة قامت بالتعاقد بنظام الإيجار فترة سماح وإعفاء من سداد الإيجار المستحق لمدة ثلاثة شهور كدعم لأبناء المحافظة لحين الانتهاء من التشطيبات، مؤكدًا أن المحافظة ستطلق أول خط منتظم للمواصلات في بداية شهر فبراير القادم للتخفيف عن كاهل أبناء المحافظة.



