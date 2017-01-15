إزالة 12 حالة تعد على الأراضي الزراعية في مركز مغاغة بالمنيا

تواصل الوحدة المحلية لمركز مغاغة في المنيا جهودها في تنظيم حملات رفع الإشغالات وإزالة التعديات على الأرض الزراعية وأملاك الدولة؛ وذلك تنفيذًا لتكليفات اللواء قاسم حسين محافظ المنيا بتكثيف حملات الإزالات للحفاظ على الأراضي الزراعية وحرم الطريق العام.

وأوضح اللواء إيهاب ذهني رئيس المركز أنه تم تنفيذ 12 إزالة فورية لحالات تعد بمركز مغاغة والقرى التابعة من قبل اللجنة المشكلة من مسؤول الإزالات بالمركز ومدير الإدارة الزراعية ورئيس قسم حماية الأراضي ورؤساء القرى والأحياء.

وأكد رئيس المركز أن تنفيذ هذه الحملات يتم بشكل مستمر ودوري لإزالة جميع أشكال التعديات والإشغالات التي من شأنها الإضرار بالصالح العام؛ وذلك من خلال رصدها والتصدي لها ومعاقبة المخالفين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم.



