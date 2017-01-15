محافظ الفيوم يفتتح معارض (أهلا بالمدارس)

افتتح اللواء عصام سعد محافظ الفيوم معارض (أهلًا بالمدارس) التي تقيمها الغرفة التجارية بالفيوم لتوفير جميع مستلزمات المدارس وبيعها بأسعار مخفضة.

بحضور المهندس سيد حرزالله وكيل مديرية التموين بالفيوم، ومجدي طه جاب الله رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالفيوم، وحشد من القيادات التنفيذية والشعبية.

أشار المحافظ ألى أن معارض (أهلاً بالمدارس) تأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية، وتشمل جميع المستلزمات المدرسية من حقائب، وملابس، وأحذية، وترابيزات، وكراسي وكراسات وكشاكيل وغيرها، حيث تباع هذه المستلزمات بأسعار مخفضة للجمهور.

أكد «سعد» ضرورة توفير المستلزمات المدرسية بالقدرالكافي الذي يغطي احتياجات المواطنين، لافتًا الانتباه إلى أنه يجب استمرار مثل هذه المعارض لخلق جو من التنافس الذي يؤدي إلى انخفاض الأسعار ورفع المعاناة عن كاهل المواطنين.







