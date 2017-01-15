اغلاق الشريط الاخبارى

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

شعار أخبار مصر

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

محافظ الفيوم يفتتح معارض (أهلا بالمدارس)

محافظ الفيوم يفتتح معارض (أهلا بالمدارس)

تاريخ النشر

افتتح اللواء عصام سعد محافظ الفيوم معارض (أهلًا بالمدارس) التي تقيمها الغرفة التجارية بالفيوم لتوفير جميع مستلزمات المدارس وبيعها بأسعار مخفضة.

بحضور المهندس سيد حرزالله وكيل مديرية التموين بالفيوم، ومجدي طه جاب الله رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالفيوم، وحشد من القيادات التنفيذية والشعبية.

أشار المحافظ ألى أن معارض (أهلاً بالمدارس) تأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية، وتشمل جميع المستلزمات المدرسية من حقائب، وملابس، وأحذية، وترابيزات، وكراسي وكراسات وكشاكيل وغيرها، حيث تباع هذه المستلزمات بأسعار مخفضة للجمهور.

أكد «سعد» ضرورة توفير المستلزمات المدرسية بالقدرالكافي الذي يغطي احتياجات المواطنين، لافتًا الانتباه إلى أنه يجب استمرار مثل هذه المعارض لخلق جو من التنافس الذي يؤدي إلى انخفاض الأسعار ورفع المعاناة عن كاهل المواطنين.



‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

أضف تعليق

الموقع غير مسئول عن محتوى التعليقات و نرجو الإلتزام باللياقة في التعبير

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

كل الفيديوهات
فيديوهات

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

قضايا ساخنة

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

موضوعات ذات صلة

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

شاهد ايضا
Complementary Content