وزير النقل يتابع أعمال التطوير والعمرات بورش كوم أبو راضي ببني سويف

تفقد وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير، يرافقه المستشار هاني عبد الجابر، محافظ بني سويف، ورش كوم أبو راضي ببني سويف، المتخصصة في إجراء العمرات المختلفة لكافة أنواع عربات الركاب الدرجة الأولى، والثانية المكيفة، والعربات المميزة، والمطورة، بالإضافة إلى عمليات التطوير الشامل للعربات.



تابع الوزير أعمال التطوير الشامل لعدد 60 عربة قطار أسباني " درجة أولى، وثانية مكيفة " وأعمال عمرات بواجي العربات، والعمرات الخفيفة، والعمومية، والتجديد الشامل للعربات المميزة، كما تفقد أقسام الورش المختلفة.

وجه الوزير بأن تتم المراجعة والتفتيش على عمليات التطوير والتحسين للعربات " بما يضمن عدم خروج أي عربة من الورش، قبل أن تتم المراجعة الكاملة لضمان جودة الإنتاج، ومراجعة مراحل التطوير خطوة بخطوة، لمتابعة أية ملاحظات أثناء العمل قبل خروج العربات من الورش ".

وفي لقائه بالعاملين بالورش، أكد وزير النقل أن العمل يجري على قدم وساق في كافة عناصر منظومة السكك الحديدية، مطالبا العاملين بأن تتم الأعمال على أعلى مستوى من الجودة، بالإضافة إلى زيادة متوسط الإنتاج الشهري للورش من عمرات عربات الركاب بجميع أنواعها، والبالغ 125 عربة شهريا، مؤكدا على ضرورة موافاته بتقرير عمل لجنة تقييم الحوافز، التي وجه بها خلال زيارته الأخيرة للورش، والتي ستضم أقدم عامل من العاملين بالورش، وأحد المهندسين، وأحد القانونيين، من الورشة و التي ستربط ما يحصل عليه العامل من حافز بالإنتاج " مع عدم المساس بمرتب العامل الذي هو حق أصيل له، ولا لايمكن المساس به "

وكذلك موافاته بتقرير اللجنة الأخرى التي وجه بها والخاصة بعمليات شراء قطع الغيار، والتي تتضمن محاسبين ومتخصصين من الورشة على أن تكون قطع الغيار أصلية، وذلك للمحافظة على الأسطول الحالي للسكة الحديد، مشيرا إلى أن القطارات والعربات الجديدة التي التي تم التعاقد عليها، سيتم توفير قطع الغيار الأصلية من الشركات المصنعة لها، والقيام بتركيب قطع الغيار تحت إشراف خبراء من هذه المصانع الأجنبية، وبأيدي العمالة المصرية التي سيتم نقل التكنولوجيا إليهم.







