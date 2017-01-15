محافظ الفيوم يلتقي بممثلي لجنة إعادة التوازن البيئي لبحيرة قارون

عقد اللواء عصام سعد محافظ الفيوم، اجتماعًا مع الدكتور محمد صلاح رئيس جهاز شئون البيئة، والدكتورة ميسون نبيل مدير برنامج التحكم في التلوث الصناعي بجهاز شئون البيئة، والمهندس عويس مخيمر مدير عام فرع جهاز شئون البيئة بالفيوم، لبحث طرق ومقترحات إعادة التوازن البيئي لبحيرة قارون وأفضل الطرق لمعالجة مياه البحيرة وما تم إنجازه من أعمال لجنة المرور على المنشآت الصناعية.



وتم خلال اللقاء مناقشة التحديات التي تواجه أعمال تطوير بحيرة قارون وسبل إعادة التوازن البيئي لها، والطرق التي تتناسب مع طبيعة البحيرة، موضحًا أن هذا اللقاء يأتي استمرارًا لما تم عقده من اجتماعات خلال الفترة الماضية للجنة التي تضم ممثلين عن البيئة والزراعة والري والصرف الصحي والثروة السمكية والهيئة العامة للتنمية الصناعية والاسكان، والمكلفة بإعداد دراسة للتوازن البيئي ببحيرة قارون، حيث تم بحث ومناقشة الحلول المقترحة للوصول إلى التوازن البيئي للبحيرة وزيادة إنتاجها السمكي، وما توصلت إليه اللجنة من أعمال التفتيش على المنشآت التي تقوم بإلقاء الصرف الصناعي على البحيرة.

وأكد المحافظ حرص الدولة على الارتقاء بالبحيرة ووضع حلول جذرية لحل مشكلة التلوث، حيث تتمتع البحيرة بمقومات الجذب السياحي للمحافظة، فضلاً عن المردود الاقتصادي من صناعة استخراج الأملاح وهو ما يوفر فرص عمل جديدة لأهالي الفيوم.

وشدد المحافظ على ضرورة تضافر كل الجهود لإعادة التوازن البيئي للبحيرة، وأن يكون هناك حلول عاجلة لتحسين جودة المياه بها وتقليل التلوث والملوحة، مع التنمية المستدامة.