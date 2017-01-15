صوامع الجيزة تستقبل 202 ألف طن قمح خلال شهر مايو

تواصل محافظة الجيزة أعمال إستلام الأقماح من الموردين فى ثالث أشهر الحصاد وذلك بكافة الصوامع والهناجر والشون التابعة لمختلف الجهات المعنية بأنحاء المحافظة حيث يتم التوريد لبنك التنمية والشركة العامة للصوامع والمطاحن والشركه المصرية القابضة للصناعات الغذائية .

وأكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أن إجمالى ما تم توريده من المزارعين بكافة الصوامع والهناجر والشون بأنحاء المحافظة بلغ 202 ألف طن من الأقماح خلال شهر مايو 2019

وأشار إلى أن أعمال التوريد مستمرة لحين انتهاء موسم الحصاد حيث يتم استلام الأقماح من المزارعين من داخل وخارج المحافظة وإيداع الكميات المستلمة بعد فحصها بدقة من خلال اللجان المختصة للتأكد من سلامتها وخلوها من أية فطريات أو نسب رطوبة قد تؤثر على جودتها خلال عملية التخزين داخل الشون والصوامع والهناجر والتي سبق وأن تم تجهيزها لاستقبال الأقماح وتخزينها وفق أعلى معايير للجودة .

وأضاف محافظ الجيزة بأن أعمال الاستلام والتخزين تخضع لرقابة صارمة وأنه يتم متابعة الأعمال وإجراء الرقابة الدورية على أماكن التخزين من خلال عدد من الجهات عل رأسها مديرية ومباحث التموين للتأكد من صلاحية الأقماح للإستهلاك مشيراً إلى أن عمليات التوريد مستمرة لحين استلام أخر دفعة من المخزون للمطاحن استعداداً لتوزيعها على المنافذ وتقديمها للمواطنين .

من جانبه أشار هشام كامل مدير مديرية التموين بالجيزة إلى أن إجمالي المساحة المنزرعة بالفدان بلغت 33684 فدان مؤكداً على المتابعة الدورية لأعمال التوريد كما أكد على أن الموسم الحالى شهد ارتفاع نسبة إقبال المزارعين على توريد المحاصيل مقارنة بالأعوام السابقة وذلك لرغبتهم فى الاستفادة من الحافز التشجيعى الخاص بفارق السعر والذى تم تطبيقه بواقع 100 جنيه للأردب لكل درجة من درجات النظافة وفقاً للقرار الوزاري رقم 54 لسنة 2019 م .



