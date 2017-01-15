ورشة عمل بمياه سوهاج لتعليم السيدات مبادئ السباكة المنزلية‎

نظمت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة سوهاج بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة ورشة عمل لتعليم السيدات المبادئ الأولية في السباكة المنزلية؛ وذلك لتقليل المياه المهدرة وترشيد الاستهلاك، بحضور 30 سيدة ومتدربة حيث تم تدريب المشاركات على كيفية إصلاح صنابير المياه وإصلاح التسربات بجميع الأدوات الصحية.

وأوضح اللواء مهندس محمد بدري محمد دين رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب أنه يتم تنفيذ تلك الورش لنشر ثقافة الحفاظ على المياه وخاصة بعد تناقص نصيب الفرد منها، مؤكدًا أن الحفاظ على الموارد المائية مسئولية الدولة والمواطنين معًا.

وأضافت الدكتورة سحر وهبي مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بسوهاج أنه تم توعية المشاركات بالاستخدام الآمن للصرف الصحي وتعريفهم بمخاطر الفلاتر والطلمبات الحبشية وأضرارها الصحية على الإنسان.

وفى نهاية ورشة العمل تم تسليم المشاركات "شنطة عدة" تضم أدوات إصلاح السباكة بالمنازل، ومطالبتهن بضرورة نشر رسالة التوعية المائية بين السيدات في المدن القرى والنجوع للحفاظ على المياه.



