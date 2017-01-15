ورشة عمل للتوعية بآليات حماية الطفل ومناهضة ختان الإناث بسوهاج

نظمت محافظة سوهاج بالتعاون مع المجلس القومي للطفولة والأمومة، ورشة عمل للتوعية بأليات حماية الطفل ومناهضة ختان الإناث، تحت رعاية الدكتور أحمد الأنصاري محافظ سوهاج، وذلك تزامنًا مع اليوم الوطني للقضاء على ختان الإناث.

وأكد الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة سوهاج على اهتمام المحافظ برفع وعي المجتمع السوهاجي بالجوانب الصحية والدينية والقانونية للقضاء على جريمة ختان الإناث، مشيرًا إلى أن المحافظ وجه بضرورة تغيير المعتقدات والموروثات الثقافية الخاطئة التي تسهم في استمرار تلك الجريمة.

وأوضحت الدكتورة نجاة موسى مدير عام إدارة التنمية بديوان عام المحافظة أن الورشة استهدفت الإخصائيين الاجتماعيين لوحدات حماية الطفل في 14 مركز ومدينة من كافة مراكز المحافظة المختلفة، بالإضافة إلى الجمعيات والمؤسسات الشريكة، والتي من ضمنها جمعية الطفولة والتنمية بأسيوط، وذلك لتوعيتهم وتدريبهم.

وأضافت مدير عام إدارة التنمية أن الورشة ركزت على آلية رصد وإدارة مناهضة ختان الإناث بالنجوع والقرى، مؤكدًة أنها من أسوء أشكال العنف النفسي والبدني الذى تتعرض له الطفلة وخاصًة في القرى والنجوع.