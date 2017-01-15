تحرير 26 محضر ضبط وتهرب جمركي بالغردقة





تمكنت إدارة مكافحة التهرب الجمركي بالغردقه برئاسة حاتم عمر، مدير الإدارة بالتنسيق مع إدارة الاستخبارات الجمركية بالغردقه برئاسة حماده العمده ،ومباحث السياحة ومباحث الأموال العامة بالغردقة من ضبط وتحرير 26 محضر تهرب جمركي بالمخالفه لأحكام المادة 121من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963وتعديلاته وذلك لمحال تجاريه بالغردقهحيث وردت معلومات سرية بوجود بضائع أجنبية الصنع غير خالصة الضرائب والرسوم الجمركية بعدة محال تجارية بالغردقة وتم تشكيل لجنة جمركية من محمد إبراهيم رئيس قسم بمكافحة التهريب الجمركي بالغردقه وأحمد عسكر مفتش بمكافحة التهرب عمليات وقوة من مباحث السياحة ومباحث الأموال العامة بالغردقة توجهت اللجنة للمحال التجارية بالغردقة حيث تم ضبط 10964علبه سجائر و 27 زجاجة خمور أجنبية الصنع وغير خالصة الضرائب والرسوم الجمركية

تم تحرير 26 محضر ضبط وتهرب جمركي وقدرت التعويضات الجمركية المستحقة بحوالي مليون و 619 ألف 612 جنيه

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك وعبد الرازق منصور مدير عام مكافحة التهريب الجمركي بالمنطقه الوسطى والجنوبيه والمشرف على الادارة المركزيه لمكافحة التهريب الجمركي بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركيه وإحباط كافة محاولات التهريب الجمركي.









