تحرير 26 محضر ضبط وتهرب جمركي بالغردقة

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حيث وردت معلومات سرية بوجود بضائع أجنبية الصنع غير خالصة الضرائب والرسوم الجمركية بعدة محال تجارية بالغردقة وتم تشكيل لجنة جمركية من محمد إبراهيم رئيس قسم بمكافحة التهريب الجمركي بالغردقه وأحمد عسكر مفتش بمكافحة التهرب عمليات وقوة من مباحث السياحة ومباحث الأموال العامة بالغردقة توجهت اللجنة للمحال التجارية بالغردقة حيث تم ضبط 10964علبه سجائر و 27 زجاجة خمور أجنبية الصنع وغير خالصة الضرائب والرسوم الجمركية
تم تحرير 26 محضر ضبط وتهرب جمركي وقدرت التعويضات الجمركية المستحقة بحوالي مليون و 619 ألف 612 جنيه
يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات كمال نجم رئيس
مصلحة الجمارك وعبد الرازق منصور مدير عام مكافحة التهريب الجمركي بالمنطقه الوسطى
والجنوبيه والمشرف على الادارة المركزيه لمكافحة التهريب الجمركي بتشديد الرقابة
على المنافذ الجمركيه وإحباط كافة محاولات التهريب الجمركي.
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