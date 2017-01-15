محافظ الجيزة يوجه برفع الإشغالات والباعة الجائلين بمحيط المدارس

ناقش المجلس التنفيذي لمحافظة الجيزة الاستعدادات التي تقوم بها مديرية التربية والتعليم وهيئة الأبنية التعليمية بالمحافظة لاستقبال العام الدراسي الجديد .

أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة على تكليف أجهزة المتابعة والتفتيش للمرور الدوري على المدارس ورصد أي معوقات موجودة لسرعة حلها مشيراً إلى أن أعمال الصيانة مستمرة وهناك متابعة دورية لها بمختلف الإدارات التعليمية للانتهاء منها قبل بدء العام الدراسى الجديد .

ووجه المحافظ خلال الاجتماع مديريتى التموين والصحة بالتنسيق مع الأحياء والمراكز لشن حملات على المطاعم والمحلات المجاورة للمدارس والتأكد من سلامة الأطعمة والمنتجات المعروضة حفاظاً على صحة الطلاب المترددين على تلك المطاعم مؤكداً على غلق أي منشأة تعرض منتجات غير صالحة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين .

ووجه المحافظ أحمد عبد الوكيل مدير مديرية الشباب بإقامة معارض لبيع مستلزمات المدارس من شنط وأدوات مكتبية بأسعار مخفضة بمراكز الشباب للتسهيل على المواطنين وذلك بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدنى .

كما وجه المحافظ خلال الاجتماع بسرعة الإنتهاء من التجهيزات النهائية من الأثاثات وأعمال الصيانة بالمدارس لإستقبال العام الدراسي الجديد .

مشدداً على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن برفع الإشغالات والباعة الجائلين وإزالة أي مخلفات أو قمامة من محيط المدارس ومراجعة الأسوار والمبانى الملاصقة للمدارس للتأكد من سلامتها الإنشائية إضافه إلى مراجعة أعمدة الإنارة وكابلات الكهرباء وأسوار الكبارى والإبلاغ الفورى لتلاشى حدوث أي معوقات .

جدير بالذكر أن محافظة الجيزة قد افتتحت 6 معارض لمستلزمات المدارس حيث افتتح المحافظ منذ يومين معرض عودة المدارس بالمنيب حيث تفقد أروقه المعرض والمنتجات المعروضه من حيث الجودة والأسعار المعلنة وقد وجه الشركات العارضة بالالتزام بنسبة التخفيضات على المنتجات المعلن عنها طوال فترة المعرض .

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