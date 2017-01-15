محافظ الجيزة يتابع توريد الديسكات المدرسية الجديدة لعدد من المدارس

تابع اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، التجهيزات الجاري تنفيذها بعدد من المدارس من أعمال الصيانة والترميم والأعمال الإنشائية في إطار الاستعداد لانطلاق العام الدراسي الجديد وتهيئة المدارس لاستقبال الطلاب.

ووجه المحافظ رئيس هيئة الأبنية التعليمية بالجيزة بسرعة الانتهاء من كل الأعمال المتبقية قبل بداية العام الدراسي الجديد وانتهاء العمل من جميع أعمال البناء والصيانة لجميع المدارس في موعدها المحدد وفق الخطة الزمنية المحددة مسبقًا والمتابعة الدورية لتلك الأعمال لسرعة إنجازها.

كما وجه راشد بسرعة توريد أثاثات كل المدارس التي تجري الأعمال الإنشائية بها لتكون جاهزة بمجرد الانتهاء من الإنشاء لضمان دخولها ضمن خطط مديرية التربية والتعليم للعام الدراسي الجديد، مشيرًا إلى أنه تم توريد الديسكات المدرسية لمدرستي أكتوبر وناهيا، وذلك في إطار السعي نحو الانتهاء من توريد الأثاثات للمدارس قبل بداية العام الدراسي.

كما تابع المحافظ مع خالد حجازي مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة أعمال الصيانة والتطوير بمدرسة إمبابة الثانوية، موجهًا بالانتهاء من كل أعمال الدهانات بالمدارس وصيانة مقاعد الجلوس والوسائل التعليمية وأبواب الفصول والشبابيك واللافتات والإنارة والتهوية داخل الفصول قبل بداية العام الدراسي.