تشغيل مشروعات مياه شرب وصرف صحي بسوهاج خلال العام الجاري‎

أكد اللواء المهندس محمد بدرى محمد دين رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج أنه تم استلام وتشغيل محطة مياه معالجة الحديد والمنجنيز بقرية المدمر بمركز طما والتى تبلغ طاقتها التصميمية 4 آلاف متر مكعب يوم وتخدم 22345 مواطن بقرية المدمر بتكلفة إجمالية تبلغ 15 مليون جنيه، كما تم تشغيل مشروعات صرف صحي مركز البلينا بقرى السمطا والحلافي والغنيمية ونجع راجح ونجع أحمد عبد السميع لتخدم 20398 نسمة وتبلغ قيمتها الإجمالية 91 مليون جنيه .

كما تشمل المشروعات شبكات انحدار بأطوال 26 كم وخطوط طرد بأطوال 11.5 كم وثلاث محطات رفع ووصلات منزلية يبلغ عددها 3976 وصلة وكذلك مشروعات صرف صحي مركز طما بقرى أم دومة والحلاقي لتخدم 11142 نسمة وتبلغ قيمتها الإجمالية 53.5 مليون جنيه تشمل شبكات انحدار بأطوال 12 كم وخطوط طرد بأطوال 8.7 كم ومحطتى رفع ووصلات منزلية يبلغ عددها 1545 وصلة.

وأضاف محمود الخولي مدير إدارة الإعلام والتوعية بالشركة مشروعات صرف صحي مركز جرجا بقرى كويز ومقلد لتخدم 3969 نسمة وتبلغ قيمتها الإجمالية 28.5 مليون جنيه تشمل شبكات انحدار بأطوال 7 كم وخطوط طرد بأطوال 3.6 كم ومحطتى رفع ووصلات منزلية يبلغ عددها 537 وصلة .

يأتي ذلك بالإضافة إلى مشروع صرف صحي قرية سلامون بمركز طما ويخدم 22101 نسمة ويبلغ قيمتها الإجمالية 50 مليون جنيه تشمل شبكات انحدار باأطوال 11 كم وخطوط طرد باطوال 2 كم ووصلات منزلية يبلغ عددها 2885وصلة وكذلك تشغيل المرحلة الأولى من مشروع صرف صحى قرية الصلعا بمركز سوهاج ويخدم 6000 نسمة بقيمة إجمالية تبلغ 17.7 مليون جنيه تشمل المحطة الرئيسية وخط الطرد وخط الانحدار بأطوال 1000 متر وغرف منزلية تخدم 300 منزل كما تم استلام وتشغيل محطة رفع صرف صحى رقم 1 بمركز المراغة والتى تخدم 29400 نسمة بمدينة المراغة وتبلغ قيمتها الإجمالية 14.2 مليون جنيه.



