توفير 1120 أمبول أنسولين لمرضى السكر في الوادي الجديد

أعلنت مدير إدارة الصيدلة بقطاع الصحة بمحافظة الوادي الجديد، الدكتورة ابتسام كامل عبد الجيد، اليوم الثلاثاء، عن توفير 1120 أمبول من الأنسولين لمرضى السكر بالمحافظة.

أكدت ابتسام توفير 120 أمبول من الأنسولين المائي قصير المدى والمفعول، و1000 أمبول من الأنسولين ممتد المفعول، وذلك بالوحدات الصحية القروية والمستشفيات العامة والمركزية.

كما لفتت الانتباه إلى دعم وكيلة وزارة الصحة بالمحافظة الدكتورة السيدة علي مشرف، لإدارة الصيدلة بجميع الإمكانات والسيارات لتلبية الاحتياجات الدوائية للمنشآت الصحية على مستوى المراكز الإدارية الخمسة بالوادي الجديد، ومساعدة مفتشي الصيدلة على أداء مهامهم.