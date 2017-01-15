اجتماع المجلس التنفيذي لمحافظة الفيوم

شدد اللواء عصام سعد محافظ الفيوم، على تنفيذ الخطط ومتابعة الأعمال أولاً بأول بمختلف القطاعات مع الالتزام بالجداول الزمنية المحددة سلفاً طبقاً للوائح والقوانين المنظمة لذلك، وإعداد تقارير دورية بما تم تنفيذه على أرض الواقع بكافة المشروعات الخدمية والتنموية، جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي الذي عُقد بديوان عام المحافظة، بحضور اللواء عادل الطحلاوي مدير أمن الفيوم، واللواء عبد القادر النوري السكرتير العام للمحافظة، واللواء محمد فاروق رئيس فرع هيئة الرقابة الإدارية بالفيوم، واللواء أشرف موافي السكرتير العام المساعد للمحافظة، والعقيد طارق محمد عادل المستشار العسكري، ووكلاء الوزارة ورؤساء المراكز والمدن، وعدد من أعضاء الجهازين التنفيذي والأمني للمحافظة.

بدأ الاجتماع بالسلام الوطني ثم مناقشة جدول أعمال المجلس تفصيلياً حيث تناول عدداً من الموضوعات الحيوية فى مختلف القطاعات.

خلال اللقاء أكد محافظ الفيوم على تكثيف الأعمال ورفع معدلات الآداء لتنفيذ الخطط الخاصة بكل قطاع في الأوقات الزمنية المحددة خاصة خطط رصف وصيانة ومعالجة الطرق، كما شدد على حصر أصول الدولة غير المستغلة، لافتاً إلى أنه تم تشكيل لجنة برئاسة السكرتير العام المساعد داخل نطاق المحافظة، كعقود الايجار وحق الانتفاع وتشغيل بعض المشروعات، والتشديد على انتظام سداد مستحقات الدولة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين وذلك فى إطار العمل على تعظيم موارد الدولة وزيادة موارد المحافظة، مؤكداً على ضرورة تحصيل كافة الإيرادات لدي الغير من الأصول المملوكة للدولة لاستخدامها فى تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية المقدمة للمواطنين.

وأكد محافظ الفيوم على أهمية الانتهاء من إجراءات التقنين الخاصة بأراضي أملاك الدولة فى أقرب وقتٍ ممكن، وأصدر توجيهات مشددة لرؤساء مجالس المدن بالتعاون مع إدارة أملاك الدولة، لسرعة إنهاء إجراءات عقود التقنين، للحفاظ على المال العام وحقوق المواطنين فى التقنين، بما يتوافق مع الإجراءات التى أقرتها الدولة، مشدداً على أنه لن يتم التهاون مع المقصرين فى أداء الأعمال المنوطة بهم.