جامعة المنيا تواصل ندواتها التعريفية بمشروع محو الأمية

واصلت جامعة المنيا بالتعاون مع فرع هيئة تعليم الكبار بمحافظة المنيا، الندوات التعريفية لطلاب الكليات المنوط بها مشروع محو الأمية، وذلك بعقد ندوة تعريفية جديدة بكلية التربية النوعية بحامعة المنيا تحت عنوان "محو الأمية .. قوة وطن"، حيث أقيمت الندوة برعاية الدكتور مصطفى عبد النبي عبد الرحمن رئيس جامعة المنيا، والدكتور محمد جلال نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة زينب أمين عميد كلية التربية النوعية، وذلك لتعريف الطلاب بالمشروع وتأثيره على الفرد والمجتمع، ومردوده على الطالب الجامعي.

حاضر الندوة، الدكتور بليغ حمدي منسق مشروع محو الأمية بجامعة المنيا، والدكتور أحمد سعيد عبد الخالق وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور هاني نادي عبد المقصود منسق محو الأمية، وياسمين شحاته مسئول المتابعة بالمشروع، وأعضاء هيئة التدريس وطلبة وطالبات كلية التربية النوعية.

ناقش الدكتور بليغ حمدي، تعريف مشروع محو الأمية وتعليم الكبار، والهدف منه، مؤكدًا على أن الهدف من المشروع هو مساعدة الأهالى على التخلص من مشكلة الجهل ومساعدتهم على التطور وتنمية المجتمع ومساعدة الدولة على النمو، إلى جانب أرباح مالية يحصل عليها الطالب فور أجتياز الأمي للأختبارات بنجاح، موضحًا الأجراءات التي يجب على الطالب الجامعي أتباعها لأختيار المستهدفين من المشروع، والتأكد من عدم حصولهم على شهادات محو الأمية وكيفية تسجيل بياناتهم للحصول على موعد للأختبارات ، وكيفية تدريبهم وتعليمهم وأجتيازهم الأختبارات بسهولة، مؤكدًا على دور الجامعة في تذليل العقبات أمام الطلاب للمشاركة بالمشروع.

ومن جانبها، أكدت الدكتورة زينب أمين على أهمية المشاركة بالمشروع من النواحي الدينية، والإجتماعية، موضحة بأن المشاركة في محو الأمية يعد أساس لمحاربة الفساد والجهل، والجريمة، وبذلك تمثل قوة للمجتمع، وأن الكلية تبذل قصار جهدها لتسهيل مشاركة الطلاب وحل المشكلات، وأنه تم توفير صفحة مخصصة على وسيلة التواصل الاجتماعي "الفيس بوك" لعرض كل التفاصيل والرد على أسئلة طلاب الجامعة حول المشروع والمشاركة فيه.

وفي ختام الندوة تم تلقي عددًا كبيرا من الاستفسارات حول كيفية المشاركة في المشروع ودور الدولة والوزارات في أقرار شرط محو أمية المواطنين للحصول على الخدمات وتحرير واستخراج الوثائق والمستندات.



