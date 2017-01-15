جامعة المنيا تستقبل الطلاب المرشحين للقبول بكليات الطب والصيدلة

بدأت جامعة المنيا في استقبال الطلاب الجُدد المتقدمين للكليات هذا العام، حيث استقبلت في أولى أيامها الطلاب المرشحين للقبول بكليات الطب، وطب الأسنان، والصيدلة.

قال الدكتور مصطفى عبد النبي رئيس الجامعة أن أولى فعاليات استقبال الطلاب الجدد بدأت بإجراء الكشف الطبي عليهم من خلال تخصصات الباطنة، والنظر، والأسنان، بالإضافة إلى تحليل فيروس سي والذي يتم لأول مرة لجميع الطلاب المتقدمين،لافتًا الانتباه إلى أنه في حالة اكتشاف إصابة أحد الطلاب المتقدمين بالمرض ستتم معالجته بسرية تامة وبالمجان.

وأضاف أن رسوم الكشف الطبي تُدفع عن طريق منافذ فوري بعد حصول الطالب على كود الدفع ثم إحضاره إيصال السداد عند التوجه للكشف؛ تسهيلًا على الطلاب.



وفي سياق متصل عقد كل من: الدكتور ياسر فتحي، عميد كليات طب الأسنان، والدكتور مصطفى جودت وكيل كلية الصيدلة، والدكتور محمد صلاح منسق الأنشطة بكلية الطب، لقاءات مع الطلاب الجدد لتعريفهم بكلياتهم وأقسامها المختلفة.

جدير بالذكر، أنه يُشارك في تنظيم واستقبال الطلاب كل من: اتحاد طلاب الجامعة، وفريق طلاب من أجل مصر بالتعاون مع الإدارة العامة لرعاية الطلاب، وإدارة الأمن الإداري بالجامعة.







