"جامعة الفيوم تنظم ندوة بعنوان " دور الإعلام فى مواجهة الشائعات

شهد الدكتور أحمد جابر شديد، رئيس جامعة الفيوم والدكتور محمد عيسى، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور خالد عطا الله،



نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب الندوة التي نظمتها جامعة الفيوم بعنوان ( دور الإعلام في مواجهة خطر الشائعات) والتي حاضر خلالها الدكتور محمد أمين على رئيس تحرير مجلة أكتوبر وأحمد أيوب رئيس تحرير مجلة المصور وأيمن عدلي المذيع ومدير تحرير برنامج صباح الخير يا مصر بحضور عمداء الكليات والأساتذة والعاملين بالجامعة وعدد كبير من الطلاب.

أكد د أحمد جابر أن الهدف من الندوة هو رفع الوعي لدى أبناء الجامعة من الطلاب بالأخطار التي تهدد الوطن وأن جامعة الفيوم تحمل على عاتقها مسئولية تشكيل وعى طلابها بهدف بناء حائط صد ضد الأفكار المتطرفة والشائعات

وتناول الدكتور محمد أمين على في كلمته مفهوم الشائعات وأثرها المدمر على بنية وتماسك الدول والمجتمعات مؤكدًا أن حروب الشائعات قد بدأت في وقت مبكر بعد مع نهاية حقبة الحرب الباردة وأن نشر الشائعات الإيجابية والسلبية هو أداة من أدوات الحرب الحديثة ومشيرًا لدور وسائل التواصل الاجتماعي في نشر الشائعات

وأشار أيمن عدلي إلى دور الإعلام المهم في مواجهة الشائعات من خلال تقديم معلومة صحيحة بواسطة إعلاميين محترفين يتمتعون بالمهنية والمصداقية لافتاً إلى مدى عنف حروب الشائعات التي تواجهها الدولة المصرية وأن معظم الشائعات تنصب على مشاريع الدولة الكبرى وتهدف إلى محاولة التشكيك في قواتنا المسلحة

فيما أكد أ. أحمد أيوب على ضرورة استخدام لغة يستطيع الشباب أن يستوعبها بحيث يتمكن الشباب من تكوين قناعاته الخاصة التي تساعده في فحص وفلترة المضمون الإعلامي المقدم له ليكون حائط صد ضد أي شائعة أو فكر متطرف يستهدف قناعات الشباب ويشكك في قيادته ووطنه

في نهاية الندوة قام أ.د أحمد جابر بإهداء درع الجامعة لضيوف الندوة تقديراً من إدارة الجامعة لجهودهم المتميزة في نشر الوعي في صفوف شباب الجامعة



