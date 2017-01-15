مستقبل وطن يدشن مبادرة لمواجهة الدروس الخصوصية في الوادي الجديد

دشن حزب مستقبل وطن بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الأربعاء، بقيادة النائب جمال آدم، أمين عام الحزب بالمحافظة، وعضو مجلس النواب عن الدائرة الأولي للوادي الجديد، مبادرة بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، لمواجهة الدروس الخصوصية.



أكدت الدكتورة الآء ذخيرة، أمينة التدريب والتثقيف بحزب مستقبل وطن بالوادي الجديد، تنفيذ المبادرة من خلال تنظيم مجموعات تقوية في قاعات المركز الاستكشافي للعلوم بمراكز المحافظة، لطلبة الشهادة الثانوية في المواد الدراسية، بهدف رفع المستوي التعليمي لهم، ورفع العبء عن كاهل الأسرة الواحاتية التي تتحمل مصروفات باهظة في الدروس الخصوصية، وبدأ بالفعل تنظيم أول مجموعة تقوية أمس الثلاثاء، في مادة اللغة الفرنسية، وجري اليوم الأربعاء، تنظيم مجموعة تقوية في مادة اللغة الانجليزية، وحاضر فيها حسن مسلم، معلم خبير في اللغة الانجليزية، وذلك تنفيذا لرغبات الطلاب حيث جري توزيع استبيان عليهم لتحديد المواد التي يرغبون تنظيم مجموعات تقوية فيها وكذلك المعلمين والمعلمات الذي يرغبون الطلبة في تقديم هذه المجموعات لهم.

أضافت الآء، أن الحزب ينفذ هذه المجموعات بالمجان، في المواد الدراسية التي جري الاستبيان عليها من الطلبة والطالبات أنفسهم، مع تقديم مذكرات وملخصات للمواد الراسية بالمجان، لتوفير قيمة الكتب الخارجية التي يتولي الطالب شرائها، كما سيقدم الحزب مجموعتا تقوية مماثلة في جميع مراكز المحافظة الخمسة، وذلك حتى نهاية العام الدراسي وقبيل انطلاق ماراثون امتحانات الشهادة الثانوية في نهاية العام الدراسي.

وقالت مي محمد، أمين مساعد التدريب والتثقيف بحزب مستقبل وطن بالوادي الجديد، ومعلم مثالي لعام 2019، إن المبادرة شهدت حضور أكثر من 260 طالبا وطالبة، وسيجري تكثيف خلال الفترة القليلة المقبلة، تنظم مجموعات في جميع المواد الدراسية التي يحتاجها الطلبة من خلال استبيان يوضح رغباتهم في المواد التي تحتاج إلي تقوية، كما شهدت المجموعات إقبالا ملحوظا في اليوم الثاني بسبب التنظيم والسيطرة والتركيز علي تحقيق اكبر قدر من الاستفادة للطلبة.

ولفتت الي، أن المبادرة ستنفذ مجموعات تقوية في جميع المواد الدراسية للشهادة الثانوية العامة، بجميع الشعب الأدبي أو العلمي علوم او الرياضة، وسنصل بهذه المجموعات للعديد من القرى البعيدة بمركز الخارجة، كما جري التنسيق مع مدارس الإدارة التعليمية لإيفاد الطلبة لمجموعات التقوية بمقر المركز الاستكشافي للعلوم بحي الأمل بمدينة الخارجة،وسط إقبال ملحوظ من الطلبة وتعاون ملموس من السادة المعلمين والمعلمات، علي ان يجري تشغيل عدة قاعات تدريس بمركز العلوم بالخارجة لتلبية رغبات الطلبة في جميع الشعب.



