محافظ البحر الأحمر يستقبل وزير خارجية اسبانيا بالغردقة

استقبل اليوم بمطار الغردقة الدولي ، اللواء أحمد عبدالله محافظ البحر الأحمر، الوزير الاسباني للشئون الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون " جوزيف بوريل" والوفد المرافق له في زيارة غير رسمية .

وفي بداية اللقاء رحب عبد الله بتواجد وزير خارجية اسبانيا على أراضي البحر الأحمر ، وقد تناول اللقاء العديد من الموضوعات المتعلقة بقطاع السياحة ودعم وتنشيط السياحة فى البحر الأحمر، وأكد عبدالله على مدى عمق العلاقات المصرية مع دولة أسبانيا ، مشيرا إلى أن ذلك سيساهم في زيادة معدلات السياحة الوافدة للبحر الأحمر فى الفترة القادمة .

ومن جانبه، أشار المحافظ إلى مقومات السياحة وجمال وطقس البحر الأحمر ، والذى يجذب السائحين من خالف دول العالم ، معربًا عن أمله لعودة السياحة بقوة خلال الفترة القادمة، وأوضح المحافظ أن المحافظة مستعدة لاستقبال ملايين السائحين حيث يوجد أكثر من 270 منتجعًا سياحيًا يحتوى على 83 ألف غرفة فندقية لاستقبال السائحين، كما تم زيادة استيعاب المطارات وتطويرها وإنشاء مارينا سياحية ضخمة لاستقبال سفن الكروز الضخمة واليخوت العملاقة.

وعلى جانب آخر، قام المحافظ ووزير الخارجية بجولة تفقدية داخل مطار الغردقة وقدم المحافظ للوزير هدايا تذكارية ومفتاح الغردقة ، مما ترك انطباع مميز لدى الوزير والوفد المرافق له .



