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محافظ الوادي الجديد يتفقد مشروع الاستزراع السمكي وبطاريات الأرانب

محافظ الوادي الجديد يتفقد مشروع الاستزراع السمكي وبطاريات الأرانب

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تفقد اللواء  محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم، مشروع الاستزراع السمكي المقام على مساحة 1050 متر، وبتكلفة مالية تقدر بـ 1.8 مليون جنية، ويضم 6 أحواض للزريعة و3 أحواض للأمهات و12 حوض طحالب، وذلك لإنتاج أسماك مختلفة الأحجام والأوزان وتوفيرها طازجة بالأسواق.

كما تفقد المحافظ مشروع إنتاج علف الأزولا، أحد مشروعات الشباب المطروحة ضمن مبادرة "ماذا تفعل لو كنت محافظ" والتي تبنتها المحافظة، ويتم متابعتها من قبل المختصين لضمان نجاح التجربة.

وجه المحافظ خلال زيارته لمشروع تربية الأرانب بالشركة 55 بمركز الخارجة، بضرورة إعداد مقايسة بمستلزمات وتكاليف مشروع تربية الأرانب الجاري إنشائه بالقرية.

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