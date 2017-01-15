وفود شبابية من 5 جامعات تزور منطقة بني حسن الأثرية بالمنيا

أعلنت إدارة السياحة بديوان عام محافظة المنيا عن استقبال منطقة بني حسن الأثرية لوفود من طلبه جامعات من 5 محافظات ( الفيوم - بني سويف -المنيا -أسيوط –سوهاج) ، وذلك ضمن فعاليات منتدى قادة شباب جامعات الصعيد بهدف تنشيط السياحة الداخلية.



قال الدكتور ثروت الأزهري مدير إدارة السياحة بالمحافظة ، إن المنيا تضم العديد من المناطق الأثرية والمعالم السياحية الهامة منها "منطقة أثار بني حسن" التي تقع جنوب مدينة المنيا بحوالي 20 كيلو متر وتضم 39 من المقابر القديمة من عهد الدولة الوسطى.

هذا وقد انطلق المنتدى الأول لقادة شباب جامعات الصعيد من جامعة المنيا هذا العام حاملاً شعار " بقوة شبابها تحيا مصر " خلال الفترة من 24 وحتى 28 أغسطس الجاري وبمشاركة شباب وطلاب 8 جامعات بالصعيد بهدف زيادة الوعي بالقضايا المجتمعية والتعرف على أفكار الشباب وزيادة الترابط فيما بينهم وتعزيز قيم الانتماء للوطن والمسئولية المجتمعية ، والمشاركة في خدمة الآخرين من خلال تنفيذ مبادرات تطوعية على هامش المنتدى.