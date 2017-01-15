محافظ أسيوط يعلن تجهيز مراكز الشباب لعرض بطرلة الأمم الإفريقية 2019

اعلن اللوء جمال نور الدين محافظ أسيوط إنه تم تجهيز عدد 50 من مراكز الشباب والنوادي رياضي لإذاعة مبارايات كأس أمم إفريقيا 2019 بمختلف قرى ومراكز المحافظة والتى تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبل.

ولفت المحافظ الانتباه إلى أنه تم تجهيز المتنزهات والحدائق العامة لإتاحة الفرصة امام الجماهير لمتابعة تلك المبارايات وتشجيع المنتخب المصري، مؤكدًا اهتمامالمحافظة بالنشاط الرياضي و التنسيق مع مديرية الشباب والرياضة لتوفير جميع سبل الدعم الممكنة لاستقبال المواطنين.

وشدد على مسئولى مديرية الشباب والرياضة بالتنسيق مع إدارتها الفرعية ورؤساء المراكز والمدن بسرعة الانتهاء من الاستعدادات اللازمة لعرض المباريات،موضحًا أنه تم تجهيز جميع القاعات المحددة بالمقاعد والتهوية اللازمة، فضلًا عن شراء عدد من أجهزة البث الرقمية و توفير أعداد من شاشات العرض العملاقةلتسهيل المشاهدة، والتشجيع أمام الجماهير دون أي معوقات، مشيرًا إلى فتح المواقع والمراكز بالمجان أمام المواطنين وتجهيز عدد من القاعات للفتياتوالسيدات لمتابعة البطولة، وذلك في إطار تكثيف وتنويع الأنشطة خلال فصل الصيف .

ومن جانبه أوضح محمد محمود وكيل وزارة الشباب والرياضة بأسيوط أنه بناء على توجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وتعليمات محافظأسيوط، جارى الانتهاء من تجهيز عدد من القاعات الإضافية بمراكز الشباب والأندية الرياضية لإذاعة مباريات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 لتوفير فرصةأمام الجماهير لمتابعة تلك المباريات.

يذكر أن مواقع العرض تشمل إستاد أسيوط الرياضي، ونوادي (أسيوط، الشبان المسلمين، أبوتيج، البداري، القوصية، أبنوب، ديروط، الغنايم، ساحل سليم)،ومراكز شباب (ناصر بالوليدية، درنكة، دير درنكه، ريفا، موشا، منقباد، بني حسين، مسرع، سلام، بني غالب، المطيعة، أبوتيج، النخيلة، دوينة، العقال البحري،النوارة قبلي، القوصية، الشيخ نجيب، فزارة، صدفا، الدوير، الوعاضلة، ديروط، الشريف، صنبو، جرف سرحان، الفتح، الوسطى، بني مر، ساحل سليم، الغنايم،حي بحري الغنايم، دير الجنادلة، حي السلام، حجدم، بنى عدي البحرية، بني عدي، أولاد عليو، نزة قرار، أبنوب، كوم أبو شيل، بني محمديات).



