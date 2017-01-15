محافظ الفيوم ينعى شهداء الواجب الوطني بحادث العريش الإرهابي

تنعى محافظة الفيوم بكامل أجهزتها التنفيذية والشعبية، وعلى رأسها اللواء عصام سعد محافظ الفيوم، شهداء الواجب الوطني بحادث العريش الإرهابي، الذي استهدف كمائن أمنية بالعريش بشمال سيناء، وأسفر الحادث عن استشهاد وإصابة عدد من رجال الجيش والشرطة.



وأكد محافظ الفيوم أن يد الإرهاب الأسود لن تنال من عزيمة رجال الشرطة والقوات المسلحة، بل تزيدهم قوة وإصراراً وعزيمة لمحاربة الإرهاب والقضاء عليه، مطالباً جموع الشعب المصري بالوقوف صفاً واحداً مع رجال الجيش والشرطة في تصديهم للإرهاب.

وتستنكر محافظة الفيوم بكل طوائفها وأجهزتها الأعمال الإرهابية الخسيسة التي تهدف إلى النيل من أمن واستقرار الوطن، وتتقدم المحافظة بخالص العزاء للقوات المسلحة والشرطة وأسر الشهداء، داعين الله تعالى أن يتغمد الشهداء بواسع رحمته وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان.