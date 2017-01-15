احتفالاً بالعيد القومى للمنوفية.. رحلات شبابية لزيارة معالم المحافظة

فى إطار احتفالات محافظة المنوفية بعيدها القومي ، نظمت اليوم محافظة المنوفية بالتنسيق مع مديرية الشباب والرياضة عدة رحلات شبابية لزيارة معالم المحافظة والمناطق الصناعية ، حيث شهد اللواء سعيد عباس محافظ المنوفية انطلاق الرحلات الشبابية من الاستاد الرياضى بمدينة شبين الكوم ، بحضور وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمنوفية ورئيس مركز ومدينة شبين الكوم.



فيما أوضحت وكيل وزارة الشباب والرياضة بأنه تنفيذاً لتوجيهات محافظ المنوفية بغرس روح الولاء والانتماء لدى الشباب ، تم تنظيم عدة رحلات لعدد 500 شاب من مراكز الشباب على مستوى المحافظة وأوائل الشهادة الإعدادية وكذلك الخدمة العامة والرائدات الريفيات لزيارة المنطقة الصناعية بقويسنا والمنطقة الحرة بشبين الكوم ومتحف دنشواى بالشهداء ومتحف السادات بتلا وذلك للتعريف بأهم المعالم التى تتميز بها المحافظة .

هذا وقد التقى اللواء سعيد عباس محافظ المنوفية بالشباب وقام بمصافحتهم وأدار حوارا مفتوحا معهم عن المنوفية وتاريخها المجيد مؤكداً لهم أن محافظة المنوفية سباقة دائما فى شتى المجالات ، كما قدم التهنئة لهم ولأبناء المنوفية بمناسبة العيد القومي للمحافظة ، موضحاً أن حادثة دنشواى جسدت بطولات المصريين وتضحياتهم وتمسكهم بوطنهم وأن هذه الذكرى لن ينساها العالم أجمع ، مشيداً بالدور الرائد الذي لعبة أبناء المنوفية على مر العصور إبتداء بحادثة دنشواي .

وقد قام المحافظ بتوزيع عدد من الهدايا الرمزية على الشباب وحرص على التقاط الصور التذكارية معهم تزامنا بالاحتفال بالعيد القومى للمحافظة .







